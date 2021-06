Oegandese minister overleeft aanslag, dochter en chauffeur gedood

Italiaanse ambassa­deur in Congo gedood bij aanval op VN-kon­vooi

22 februari Bij een aanval op een VN-konvooi in Congo zijn de Italiaanse ambassadeur in dat land en een beveiliger omgekomen. Ambassadeur Luca Attanasio werd gekidnapt en later dood teruggevonden, zegt een woordvoerder van het Nationale Park Virunga in Oost-Congo. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de diplomaat.