Obama haalt voor het eerst hard uit naar Trump

Het is goed gebruik in de Amerikaanse politiek dat zodra een president vertrekt uit het Witte Huis, hij zich niet mengt in het beleid van zijn opvolger. Tot verdriet van de Democraten heeft ook Obama zich sinds Trump het hoogste Amerikaanse ambt bekleedt ruim anderhalf jaar lang aan die gewoonte gehouden. Tot nu. Met de tussentijdse verkiezingen op 6 november voor de boeg, heeft Obama besloten de Democratische campagne flink te steunen.

,,Niet als ex-president, maar als medeburger, ben ik hier om een eenvoudige boodschap af te leveren en dat is dat jullie moeten stemmen, want onze democratie hangt ervanaf", aldus Obama tijdens een toespraak aan de Universiteit van Illionois waar hij een onderscheiding kreeg voor bestuurlijke ethiek.

'Gevaarlijke tijden'

,,Dit zijn bijzondere tijden. En het zijn gevaarlijke tijden. Over twee maanden hebben we de kans om onze politiek een beetje gezond verstand terug te geven. Er is maar één controle op machtsmisbruik en dat zijn jullie en jullie stem", zei de oud-president. ,,De inzet is bijzonder hoog en de gevolgen van gewoon afwachten langs de zijlijn zijn verschrikkelijk."

Quote Over twee maanden hebben we de kans om onze politiek terug een beetje gezond verstand terug te geven. Barack Obama

De grootste bedreiging voor de Amerikaanse democratie is volgens de ex-president niet Donald Trump, de Republikeinen, te veel compromissen van de Democraten of Russische hackers, maar wel het cynisme dat Amerikanen ervan weerhoudt om deel te nemen aan het democratische proces, sprak Obama.

Quote Donald Trump is een symptoom, geen oorzaak. Hij maakt gewoon gebruik van de work die politici al jaren versprei­den. Barack Obama

,,Appelleren aan angst, de ene groep opzetten tegen de andere, mensen voorhouden dat orde en veiligheid in gevaar zijn vanwege anderen die er niet zo uitzien als wij, niet zo klinken als wij of niet bidden zoals wij. Dat is een oud verhaal", zei Obama. ,,Dat is niet begonnen met Donald Trump. Hij is een symptoom, niet de oorzaak. Trump maakt gewoon gebruik van de wrok die politici al jaren verspreiden."

Stil verzet

In zijn toespraak verwees Obama ook naar het 'stille verzet' binnen het Witte Huis waarover journalist Bob Woodward schrijft in zijn pas verschenen boek Fear (Angst) over het presidentschap van Trump en dat ook zo wordt benoemd in een anonieme open brief deze week in de New York Times.

,,De bewering dat alles wel in orde komt omdat er mensen in het Witte Huis stiekem de orders van de president niet volgen, is geen controle. Ik ben ernstig. Dat is niet hoe onze democratie moet werken. Die mensen zijn niet verkozen. Ze zijn niet aansprakelijk", aldus Obama.

,,Ze bewijzen ons geen dienst door negentig procent van de gekkigheid die uit dit Witte Huis komt naar buiten te laten komen en dan te zeggen: 'Maak je geen zorgen, we voorkomen de andere tien procent.' Dat is niet hoe de dingen horen te werken. Dit is niet normaal", beklemtoonde hij.

Strijd om zetels in Congres

Zowel Republikeinen als Democraten moedigen hun achterban aan om op 6 november naar de stembus te gaan. De Democraten moeten met de tussentijdse verkiezingen 24 zetels in het Huis van Afgevaardigden en twee zetels in de Senaat binnenhalen om de meerderheid te behalen in het Congres en Trumps beleid af te remmen.

Als de Democraten de controle krijgen over een of beide kamers van het Congres, kunnen ze niet alleen Trumps plannen beïnvloeden, maar ook onderzoeken naar zijn regering te laten instellen.

Trump: 'Speech Obama goed om te slapen'

Trump voelt de bui al hangen. Op een verkiezingsbijeenkomst in Montana zei hij dat de Republikeinen de controle over het Congres moeten behouden om te voorkomen dat er een afzettingsprocedure tegen hem wordt ingesteld. ,,Als dat gebeurt, is het jullie fout, omdat jullie niet gingen stemmen. Oké?", zei hij, de verantwoordelijkheid van zich afschuivend.