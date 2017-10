Obama haalt uit naar politieke klimaat Amerika in toespraak

Voormalig president Barack Obama heeft donderdag voor het eerst sinds het aantreden van president Trump een toespraak gehouden bij een politieke bijeenkomst in Virginia. Hij haalde hierin uit naar het huidige politieke klimaat van de Verenigde Staten. ,,In plaats van op een goede manier samen te werken, hebben we politici die anderen opzettelijk boos maken."