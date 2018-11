Obama en Trump hard tegenover elkaar in verkiezingscampagne

Aan de vooravond van de tussentijdse verkiezingen van dinsdag in de Verenigde Staten, gaan oud-president Barack Obama en zijn opvolger Donald Trump uiterst fel tegen elkaar tekeer.

Barack Obama is voor de Democraten op verkiezingstour om te proberen een einde te maken aan de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, waarvoor dinsdag tijdens de zogenoemde midterms wordt gestemd.

Vrijdag sprak hij zijn achterban toe op een bijeenkomst in Miami. Hij beschuldigde zijn opvolger Donald Trump en de Republikeinen ervan in de campagne bewust angst te zaaien voor migranten. ,,Ze vertellen dat een hoop arme vluchtelingen, duizenden kilometers ver, een existentiële bedreiging voor Amerika zijn”, aldus Obama. ,,Dat Trump vanwege de migranten soldaten naar de grens met Mexico stuurt is een politieke show, paniekzaaierij.”

Obama riep de Democraten op om op te staan tegen ‘een politiek die gebaseerd is op verdeeldheid’ en zei te hopen ‘dat we door de leugens heen kunnen breken’.

Volledig scherm De huidige president van de Verenigde Staten Donald Trump op een verkiezingsbijeenkomst vrijdagavond in Indianapolis. © REUTERS

‘Gebroken beloftes’

Trump zag Obama's speech aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One en sloeg na aankomst in Huntington in de staat West Virginia hard terug. Hij herinnerde zijn aanhang aan wat hij Obama's gebroken beloftes op het gebied van gezondheidszorg, vrije pers en wereldhandel noemde.