Nuon Solar Team opnieuw wereldkampioen zonneracen

Het team deed vier dagen en ruim zes uur over de 3.000 kilometer lange race. Het is alweer de zevende keer dat het Nuon Solar Team wereldkampioen zonneracen is geworden. Op de laatste racedag bouwde het Nuon Solar Team de voorsprong op de belangrijkste concurrenten - Michigan (VS), Tokai (Japan) en Punch Powertrain (België) verder uit. Red Shift (Universiteit Twente) moest nog een tijdstraf van een halfuur uitzitten en zakte weg in het eindklassement.

Maximumsnelheid

Reservecoureur Tim van Leeuwen startte vandaag als coureur van Nuna9. Na de eerste control stop nam Lisanne de Rooij het stokje van hem over en reed de race uit. Collegacoureur Sharon van Luik vanuit Australië: ,,Natuurlijk waren we nerveus. Er kan altijd iets gebeuren. De zenuwen gierden bij iedereen door de keel. Maar het ging top. We tikten vandaag de maximumsnelheid van Nuna9 aan, 110 km per uur. En dat alle op de kracht van de zon, geweldig!" Het was de negende keer dat het Nuon Solar Team meedeed aan de race. Zes keer eerder werd er gewonnen, twee keer pakte het team de tweede plaats. Toch was de spanning voor de race groot bij de gedoodverfde favoriet, vertelt teamleider Sander Koot. ,,Door nieuwe wedstrijdregels zijn de auto's dit jaar heel verschillend van elkaar. Niemand wist wie het beste in zou spelen op de regels. Gelukkig zijn onze keuzes voor een compact ontwerp en gallium zonnecellen bijzonder goed uitgepakt."

Geslaagde inhaalacties

Het Nuon Solar Team begon de race afgelopen zondag op een vierde plaats, na een uitstekende kwalificatie op zaterdag. Coureur Emma Vercoulen zette met 2:14 een toptijd neer op het circuit van Hidden Valley in Darwin, achter de Belgen van het Punch Powertrain Solar Team. Al tijdens de eerste racedag kwam het team dankzij een aantal geslaagde inhaalacties aan kop, op korte afstand gevolgd door de eeuwige Japanse rivaal Tokai. Voormalig hockeycoach Marc Lammers - die het Nuon Solar Team tijdens de race coachte - is onder de indruk van 'zijn' team. ,,Hun kracht is dat iedereen precies weet waar hij of zij goed in is. De een weet alles van de banden, de ander is goed in aerodynamica of kent juist het zonnepaneel van binnen en van buiten. Met elkaar beslist dit team op de goede momenten de juiste dingen. De focus was tijdens heel de race goed en daardoor kwam het team in een goede flow. Dat leidt nu tot dit prachtige resultaat!"