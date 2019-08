Nucleaire explosie in Rusland: zijn de ‘superwapens’ van Poetin dan toch geen bluf?

In eerste instantie bagatelliseerden de Russische autoriteiten de explosie die achteraf wel eens een van de grootste nucleaire ongelukken sinds Tsjernobyl kan zijn. Ja, er was een straalmotor van een raket ontploft op een militair oefenterrein in de regio Arkhangelsk, meldde het Russische ministerie van Defensie donderdag. Maar nee, radioactieve straling was daarbij niet vrijgekomen.



Volgens Greenpeace en lokale overheden in de omgeving van de militaire basis aan de Witte Zee was dat echter wel degelijk het geval. De gemeente Severodvinsk meldde kort op zijn website dat er een flinke piek in de straling - 200 keer het normale achtergrondniveau - was gemeten. Dat bericht werd even later, zonder verklaring, weer van de website gehaald. Wel sloten de autoriteiten, ook zonder verklaring, een gebied in de Witte Zee rond de plek van het ongeval voor een maand af voor alle scheepvaart. Op satellietbeelden dook bij de plaats des onheils een schip op dat is ingericht om nucleaire brandstof en kernafval te vervoeren. Inwoners van de omliggende steden Severodvinsk en Arkhangelsk vertrouwden het toen al lang niet meer: zij sloegen massaal jodiumpillen in om zich te beschermen tegen radioactieve straling.



Afgelopen weekend gaf het Russische atoomagentschap Rosatom toe dat er inderdaad nucleaire medewerkers bij de mysterieuze ontploffing betrokken waren. Zondagnacht volgde de bevestiging dat bij een experiment in de Witte Zee een kleine nucleaire reactor was ontploft.