NOS haalt Rusland-correspondent Iris de Graaf terug naar Nederland om veiligheid

NOS-correspondent in Rusland Iris de Graaf (32) wordt teruggehaald naar Nederland. Dat heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws besloten. In een verklaring schrijft hoofdredacteur Giselle van Cann dat De Graaf vanwege haar werk op steeds intimiderendere wijze wordt bejegend. ,,Iris zal de ontwikkelingen in Rusland voorlopig vanuit Nederland volgen.”

De Graaf noemt het ‘een donkere dag voor de journalistiek en mijzelf'. ,,De hoofdredactie van de NOS heeft me teruggehaald uit Moskou. Ik heb het zo lang mogelijk volgehouden onder de militaire censuur; alles om de Russen van daaruit een stem te geven. Maar het kon niet meer", laat ze weten via Twitter.

Van Cann spreekt van een paar recente gebeurtenissen, ,,waaronder een langdurige ondervraging op de luchthaven van Moskou over het Internationaal Strafhof in Den Haag”. Dit was aanleiding voor de hoofdredactie om een nieuwe afweging te maken over haar veiligheid. ,,De conclusie is dat de situatie voor Iris - als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou - te onberekenbaar is om de risico’s goed in te schatten.”

Volgens de hoofdredacteur zijn de omstandigheden voor journalisten in Rusland afgelopen tijd snel verslechterd. ,,Daarnaast werd Iris bij het maken van televisiereportages steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten.”

Geert Groot Koerkamp, ook correspondent voor de NOS in Rusland, blijft vooralsnog wel in het land. Hij zou niet dezelfde problemen ondervinden als De Graaf. ,,Niettemin monitort de hoofdredactie ook zijn situatie nauwlettend”, schrijft Van Cann.

Vorig jaar keerde De Graaf ook terug naar Nederland, wegens ‘te onzekere’ werkomstandigheden in het land. Dit liet zij destijds zelf weten in een bericht op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Zwaarste jaar van mijn leven’

De Graaf omschreef 2022 eerder zonder omwegen als ‘het zwaarste jaar van mijn leven’. Als NOS-correspondente zat ze een kleine anderhalf jaar op haar post in Moskou. Daarvan had zich een groot deel in relatieve corona-afzondering voltrokken toen president Vladimir Poetin eind februari zijn ‘speciale militaire operatie’ afkondigde en Oekraïne binnenviel.

Plots bevond Iris de Graaf zich in een nieuwsstorm. En omdat de Russische overheid al snel strenge censuur oplegde die ook voor buitenlandse journalisten gold – de oorlog mag nog steeds niet zo worden genoemd – veranderde haar werk binnen een paar dagen in een balanceeract tussen feitelijke verslaggeving en zorgen om de veiligheid.

Mysterieuze taal

De interesse in Rusland erfde Iris de Graaf van haar oma, die was geboren in de toenmalige Sovjet-Unie. Met haar jongste dochter, Iris’ moeder, ondernam zij vanaf de jaren 70 reizen naar haar moederland. Thuis in Leeuwarden vertelde ze erover. Haar kleindochter raakte gefascineerd door de mysterieuze taal en vergaapte zich aan de fotoboeken van de reizen. Als tiener oefende ze Russisch met een cursus op een cassettebandje.

Ze begon aan een universitaire studie Russisch. Die bood een uitwisselingsproject met Sint-Petersburg, waar ze een jaartje woonde. Tijdens haar daaropvolgende postdoctoraal journalistiek begon in Rusland de democratische neergang. De Graaf, ze sprak inmiddels vloeiend Russisch, liep stage bij de NOS en werd steeds vaker betrokken bij items over het land. Toen de correspondentenpost in Moskou in 2020 vrijkwam, solliciteerde ze, werd ze aangenomen en naar Rusland gestuurd.