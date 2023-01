Noren vinden ‘oudste runensteen ter wereld’: ‘Het sensationeelste dat ik ooit heb meegemaakt’

De bevindingen van de wetenschappers werden vandaag bekendgemaakt in het Museum van Culturele Geschiedenis in Oslo. ,,Hiermee vergroten we onze kennis over het gebruik van het runenschrift in de vroege ijzertijd. Dit zou heel goed een van de eerste pogingen in Noorwegen en de rest van Scandinavië kunnen zijn geweest om runen aan te brengen op steen’’, zei professor Kristel Zilmer van de universiteit van Oslo. ,,We moeten de steen nu verder onderzoeken en dateren.’’