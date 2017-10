Noren ontwerpen Europa's eerste onderwaterrestaurant

Under

Het restaurant gaat 'Under' heten, een verwijzing naar 'onderwater' maar vertaald in het Noors kan dit Engelse woord ook 'wonder' betekenen. De eetgelegenheid met 100 zitplaatsen biedt bezoekers dankzij zijn architectuur, menu en missie - het publiek informeren over de biodiversiteit van de zee - 'een onderwaterervaring die een gevoel van ontzag en vreugde stimuleert en alle zintuigen prikkelt, zowel geestelijk als lichamelijk', luidt het.



De ingang van het restaurant ligt naast een getijdenzwembad dat culinaire fijnproevers bij harde wind alvast 'een spray van zeewater' op hun lippen kan bezorgen. Eenmaal binnen passeren ze de garderobe om daarna af te dalen naar de eerste verdieping, waar zich op de grens van zee en kustlijn een champagnebar bevindt.



'Deze fysieke transformatie wordt benadrukt door een smal raam van acrylglas dat verticaal naar beneden snijdt en een blik gunt in de twee restaurantverdiepingen eronder. Vanuit de bar kunnen gasten ook naar beneden kijken tot het zeebodemniveau van het restaurant, waar twee lange eettafels en een aantal kleinere tafels zijn gepositioneerd voor het panoramaraam', beloven de architecten.



Het kleurenpalet van Under volgt 'de logica van de verschillende verdiepingen'. Zo kenmerkt de champagnebar zich door kleuren geïnspireerd op de schelpen, rotsen en het zand van de kustlijn, is de eetzaal 'ondergedompeld' in de donkerblauwe en groene kleuren van de zeebedding, het zeewier en ruige zeeën. 'Het warme eiken restaurantinterieur contrasteert met het metersdikke ruwe betonnen omhulsel waardoor een intieme sfeer ontstaat. De materialen zijn gekozen vanwege hun uiterlijke kwaliteiten, duurzame kenmerken en mogelijkheid om een goed binnenklimaat te creëren'.