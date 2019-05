Noorse vrouw (24) overleden aan rabiës door beet puppy, familie wil verplichte vaccinatie

Een Noorse vrouw is overleden aan hondsdolheid nadat ze tijdens een vakantie was gebeten door een puppy. De 24-jarige Birgitte Kallestad had het diertje volgens haar familie in de Filipijnen op straat gevonden. De familie strijdt nu voor een strenger inentingsbeleid.

Kallestad zou zijn gebeten nadat ze de zwerfhond had meegenomen naar haar resort. Ze keerde later terug naar Noorwegen en stierf daar deze week in het ziekenhuis. Het zou de eerste keer in ruim twee eeuwen zijn dat iemand in het Noord-Europese land is overleden aan de gevolgen van rabiës. Hondsdolheid is levensbedreigend als het niet tijdig wordt behandeld. ,,Onze lieve Birgitte was dol op dieren'', zegt haar familie in een verklaring. ,,We vrezen dat hetzelfde lot andere mensen zal treffen die ook zo'n warm hart hebben.‘’ Noren hoeven zich momenteel niet tegen de aandoening te laten inenten als ze naar de Filipijnen gaan. De nabestaanden willen dat de regels worden veranderd.

Tijdens spelen in vingers gebeten

De familie kwam met een verklaring over de tragische dood van Kallestad vanwege onjuiste verhalen. Volgens de nabestaanden reisde de 24-jarige Kallestad in februari met vrienden af naar de Filipijnen. Tijdens een rit op de scooter zag de Noorse een kleine, hulpeloze puppy langs de kant van de weg. Ze tilde het beestje op en nam het mee naar haar resort om het daar te verzorgen. Volgens de familie heeft iedereen in het resort enthousiast met het kleine hondje gespeeld. De puppy beet tijdens het spelen in de vingers van de vrouw, maar ook in die van andere gasten in het resort. In eerste instantie leverde dat geen problemen op. De reizigster was zelf werkzaam in een ziekenhuis in Noorwegen. Ze steriliseerde de wonden en deed alles wat nodig is bij een beet, verklaart de familie. Volgens hen was er geen verdere noodzaak voor medische verzorging.

Na de vakantie keerde Kallestad terug naar Noorwegen, waar ze na een tijd ziek werd. Niemand dacht bij de ziekte aan de beet van de puppy, daardoor hadden artsen moeite met ontdekken wat er nou precies aan de hand was. Uiteindelijk bleek het hondsdolheid, rabiës, te zijn waar de vrouw uiteindelijk afgelopen maandag aan overleed. Dramatisch detail: ze stierf in het ziekenhuis waar ze tot kort geleden zelf werkzaam was.

Familie roept op tot inenten

De familie van de Noorse vrouw roept nu op voor een strenger vaccinatiebeleid. Kallestad was niet ingeënt tegen rabiës omdat het niet verplicht is voor een reis naar de Filipijnen. ,,Wij willen dat de inenting verplicht wordt voor plaatsen waar rabiës kan zijn. Mensen moeten zich bewust worden van de gevaren‘’, laat de familie weten. ,,Als we dit kunnen bereiken, kan de dood van onze zonnestraal anderen redden‘’.

Wat is rabiës precies?