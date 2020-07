Noordpoolgebied had nog nooit zo weinig zee-ijs als nu

Het Noordpoolgebied telt sinds enkele dagen ruim twee miljoen vierkante kilometer zee-ijs minder dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Dat is recordlaag, meldt Weerplaza. Het smelten van zee-ijs is normaal in de zomer maar de snelheid waarmee het nu gebeurt ligt volgens het weerbureau bijna twee keer zo hoog als het klimatologisch gemiddelde.

Volgens dat gemiddelde ligt er halverwege juli zo’n 9,6 miljoen vierkante kilometer zee-ijs in het Noordpoolgebied. Dit jaar is dat ‘slechts’ 7,5 miljoen vierkante kilometer oftewel ruim twee miljoen minder. Dat is een gebied zo groot als heel Scandinavië, Frankrijk en bijna vier keer de Benelux of acht keer Nederland, zegt weerman Wilfred Janssen. ,,Dat is het kleinste oppervlak aan zee-ijs in het Noordpoolgebied sinds het begin van het bijhouden ervan.’’ Het vorige laagterecord dateerde uit 2011.

Het smelten van zee-ijs tijdens de zomer op het noordelijk halfrond is volkomen normaal maar nu gebeurt dat volgens de weerman in een ongekend tempo. ,,Per dag krimpt het met zo’n 146.000 vierkante kilometer, wat neerkomt op ongeveer twee keer de Benelux. Terwijl de smelt volgens het klimatologisch gemiddelde zo’n 86.000 vierkante kilometer per dag bedraagt. Nu gaat het dus bijna twee keer zo snel.’’

Tien graden warmer

Het snelle smelten heeft met meerdere factoren te maken. Janssen: ,,De gemiddelde temperatuur in het Noordpoolgebied lag in de eerste helft van juli tot 10 graden boven het klimatologisch gemiddelde. Daarnaast had de zon door een standvastig hogedrukgebied op veel plaatsen vrij spel. Daardoor kon het donkere zeewater meer warmte opnemen en smolten de randen van het bestaande zee-ijs sneller.’’

De weerman spreekt van een ‘zichzelf versterkend effect’, ook wel positieve terugkoppeling genoemd. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het effect allesbehalve positief. ,,Doordat het zee-ijs sneller smelt, krijg je steeds grotere oppervlakken donker zeewater. Dat neemt vervolgens meer warmte op waardoor ijs nog sneller smelt en er nog grotere oppervlakken donker zeewater komen. Dat proces blijft zich herhalen’’, aldus Janssen.

Warmterecord

De temperaturen rond de poolcirkel rezen de afgelopen maanden de pan uit. In Siberië was het vorige maand maar liefst 18 graden warmer dan de gemiddelde maximumtemperatuur in juni. Zo warm werd het nog nooit ten noorden van de poolcirkel. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de overkoepelende gespecialiseerde VN-organisatie op het gebied van weer, klimaat en water, trok aan de bel en vroeg de Russische autoriteiten om bevestiging van de temperatuur van 38 graden op 20 juni in de stad Verchojansk. ,,Maand na maand worden we opnieuw verrast en raken we steeds meer verontrust over de gemeten temperaturen in het noordpoolgebied”, stelde WMO-woordvoerster Clare Nullis.

Wat zegt de wetenschap?: