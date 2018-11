Noord-Koreaanse 'slaaf’ doet aangifte tegen Nederlandse scheepsbouwer

Volgens de aanklager wist het bedrijf, dat in de aanklacht niet bij naam wordt genoemd, onder welke erbarmelijke omstandigheden Noord-Koreaanse arbeiders daar moesten werken. Desondanks bleef het bedrijf opdrachten aan de Poolse werf Crist S.A., verstrekken, zo stelt het Nederlandse advocatenkantoor Prakken d’Oliveira vandaag.

“Wij hopen dat het Openbaar Ministerie op basis van deze aangifte nu een onderzoek gaat starten. De aanklacht is maandag ingediend. We willen de naam van het bedrijf niet vrijgeven. Als het bedrijf in kwestie nu al weet dat het over hen gaat zijn we bang dat misschien bewijs verdwijnt of andere tegenwerkingen", zegt Barbara van Straaten van Prakken d’Oliveira.

Het gaat er nu om bewijs te verzamelen en te kijken waar dat toe leidt. Dan kan dat tot een rechtszaak leiden, aldus Van Straaten, maar er is ook de mogelijk dat er een schikking of een andere afdoening komt. “Maar dan zijn we al veel verder. Voorlopig zou het echt een overwinning zijn als het OM een onderzoek wil openen in deze zaak. Het last lastig te zeggen wat het vonnis kan zijn. Als je heel sec naar het strafartikel staat dan staat er twaalf jaar gevangenis op of een boete van de een na hoogste categorie.”

Dwangarbeiders

Het Noord-Koreaanse regime stuurt wereldwijd arbeiders naar tientallen landen, waar ze worden uitgebuit als een goedkope bron van arbeid, stelt Prakken d’Oliveira. ‘De meest recente studie hierover schat dat er op dit moment rond de 150.000 Noord-Koreanen in het buitenland voor het regime werken. Noord-Koreaanse arbeiders moeten het grootste deel van hun salaris aan het regime afstaan, moeten bij aankomst hun paspoort inleveren, werken lange uren in onveilige omstandigheden, en leven feitelijk in gevangenschap.’