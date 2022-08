Noord-Korea zegt corona te hebben verslagen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trekt de officiële Noord-Koreaanse cijfers in twijfel, mede wegens het gebrek aan testcapaciteit in hermetisch afgegrendelde land. In juli zei de WHO dat de situatie in Noord-Korea juist verslechtert en niet verbetert. Er is geen enkele manier om te controleren hoe het er in Noord-Korea werkelijk voorstaat.