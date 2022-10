Noord-Korea vuurt opnieuw raket af, vloog mogelijk over Japan

social media onder vuur Instagram speelde rol in dood 14-jarige Molly: 'Je kunt niet aan het algoritme ontsnappen’

In het Verenigd Koninkrijk is de discussie over de verantwoordelijkheid van sociale media volledig opgelaaid nu is gebleken dat bepaalde platforms een belangrijke rol hebben gespeeld bij de dood van de 14-jarige Molly Russell. Zij maakte in 2017 een einde aan haar leven nadat ze op Instagram en Pinterest ontelbaar veel berichten had gelezen over depressie en zelfdoding.

2 oktober