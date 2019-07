Noord-Korea: Rakettest was waarschuwing aan Zuid-Korea

Ooggetui­gen: slachtof­fer was kansloos tegenover ‘moordlus­ti­ge spoorduwer’

25 juli De 34-jarige vrouw die zaterdag in het Duitse Voerde overleed nadat ze van een perron voor een aanstormende trein was geduwd, had geen schijn van kans om zich te verweren tegen haar aanvaller. Dat verklaren twee ooggetuigen in de krant Rheinische Post.