‘Noord-Korea heeft bouw van kernreactor hervat’

Militaire parade Moskou: Forse kritiek op Navo, maar geen grote aankondi­gin­gen in toespraak Poetin

De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn toespraak ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland weliswaar gesproken over de gevechten in Oekraïne, maar geen oorlogsverklaring afgekondigd en evenmin een algehele mobilisatie.

9 mei