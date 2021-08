Noord-Korea gaat door met kernwapenprogramma, ondanks economische malaise

Wat heeft Trump te verbergen? Justitie VS wil zijn belasting­aan­gif­tes alsnog inzien, maar oud-president weigert

4 augustus De Amerikaanse oud-president Donald Trump weigert om zijn belastingaangiftes aan het parlement over te dragen, hoewel justitie vindt dat hij dat wel moet doen. Advocaten van Trump zeggen in nieuw verschenen rechtbankdocumenten dat het ministerie van Justitie een fout maakt en dat het oordeel onwettig is.