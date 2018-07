Noord-Korea draagt 55 kisten met resten militairen VS over

De kisten werden naar de luchtmachtbasis in Osan in Zuid-Korea gevlogen, maakte het Witte Huis vandaag bekend. Het gaat om resten van militairen die zijn gesneuveld in de Koreaanse Oorlog tussen 1950 en 1953.



De overdracht van Amerikaans soldaten was afgesproken tijdens de top tussen de Amerikaanse en Noord-Koreaanse leiders, Donald Trump en Kim Jong-un, in juni in Singapore.