Noodweer vernielt Franse wijnvelden: ook in Nederland mogelijk grote hagelstenen

Door de buien met hagelstormen die over het departement Gironde trokken, liepen wijnvelden onder en werden planten verscheurd. Op beelden uit de regio is te zien dat de grond bezaaid is met hagelstenen. Volgens de wijnorganisatie voor de Bordeaux zijn enkele duizenden hectare aan wijnvelden vernield en is vooral de appellation Côtes de Blaye zwaar getroffen. Over het effect op de productie en prijs van wijn is nog niks bekend.