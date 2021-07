Noodweer slaat opnieuw toe in België, overstromingen in provincie Namen: ‘Dit is waanzin’

VIDEOBelgië heeft opnieuw te maken met wateroverlast door zware onweersbuien. In Dinant in de provincie Namen staan de staten blank, melden Belgische media, die beelden van sociale media delen waarop door het water meegesleurde auto’s te zien zijn.

In de provincie Namen staan meerdere wegen blank. Het KMI, het Vlaamse equivalent van het KNMI, kondigt voor een groot deel van het land code oranje af.

Het slechte weer trekt over België vanuit Antwerpen en Vlaams-Brabant en brak rond 20.00 uur los boven Wallonië. Later op de avond krijgen ook de gebieden die vorige week zwaar werden getroffen door overstromingen met nieuw noodweer te maken.

‘Veel mensen vertrokken’

Veel bewoners van Waalse gemeenten hebben hun huizen uit voorzorg verlaten. Ook Sint-Gillis-Waas kampt met wateroverlast door zware regenbuien. ,,We hopen dat de regen zal afnemen”, zegt Pierre Bocca van de brandweer tegen RTL TVI. ,,Het is waanzin”, vertelt ook een andere brandweerman. ,,Dit heb ik nog nooit gezien”, zegt voormalig burgemeester van Dinant Richard Fournaux op Facebook.

De gouverneur van de provincie Luik heeft een spoedvergadering belegd om maatregelen tegen nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook liggen plannen voor evacuatie van bewoners klaar.

Drone met luidspreker

,,Je voelt dat de angst hier bijzonder groot is voor het water. Iedereen houdt het waterpeil zorgvuldig in de gaten”, omschrijft een verslaggever van VTM Nieuws de situatie ter plaatse. ,,Veel mensen zijn vertrokken om bij familie te gaan logeren.”

De VRT meldt dat boven plaatsen die eerder zwaar werden getroffen, zoal Pepinster, zaterdagmiddag een drone met luidspreker werd ingezet om bewoners op te roepen de eerste verdieping van hun woning op te zoeken of te vertrekken.

Aardverschuiving

In de buurt van het casino van Namen is een muur ingestort als gevolg van een kleine aardverschuiving die zich voordeed door de hevige regenval, melden de lokale hulpdiensten. Verschillende woningen moesten ontruimd worden.

De muur stortte in op de Dinantsesteenweg, in de buurt van het casino. Het verkeer is er volledig onderbroken. De brandweer is het puin aan het ruimen, maar dat moet volgens burgemeester Maxime Prévot, die ter plaatse aanwezig is, erg voorzichtig gebeuren om grotere aardverschuivingen te vermijden.

De brandweer krijgt intussen van over de hele provincie Namen oproepen vanwege de zware regenval. ,,Het is een ramp, we weten niet waar we eerst moeten zijn”, klinkt het daar.

Wedstrijd gestaakt

Vanwege de hevige regen is de eerste speelronde van de Belgische voetbalcompetitie, de wedstrijd tussen Beerschot en Cercle Brugge, gestaakt. De omstandigheden waren dusdanig slecht dat de scheidsrechter ook geen mogelijkheid zag het duel nog te hervatten.

Bij de overstromingen van vorige week kwamen in België 36 mensen om het leven, 7 mensen worden nog vermist.

Ook in Nederland

Ook in het westen van Brabant zorgen regenbuien voor overlast. Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn meerdere meldingen binnengekomen over straten die blank staan en ondergelopen kelders, zegt een woordvoerder.

Vooral in de gemeente Steenbergen, ten noorden van Bergen op Zoom in Noord-Brabant, is veel regen gevallen. Ook in het dorpje Kruisland bij Roosendaal viel veel water. ,,Wij verzoeken u Kruisland te mijden aangezien een aantal straten onbegaanbaar is geworden door extreme regenval. De hulpdiensten zijn ter plaatse om te helpen met de wateroverlast”, twittert BOA gemeente Steenbergen.

Ook in Zeeland is op een aantal plekken, in de buurt van Noord-Brabant, veel regen gevallen. Zo is op videobeelden te zien dat het water in Oud-Vossemeer boven de wielen van auto’s uitkomt. De Veiligheidsregio Zeeland zegt nog geen meldingen te hebben gekregen van hoogstaand water.

