Noodweer blijft China teisteren, zeven mensen omgekomen en tientallen krokodillen ontsnapt

Rage in de VS: kilo's kwijt dankzij een wekelijkse prik

Gewicht verliezen was nog nooit zo makkelijk in de VS, zo lijkt het: Amerikanen zijn in de ban van dieetinjecties. Farmaceutische bedrijven verwachten gouden bergen. Maar ondertussen waarschuwt de Nederlandse geneesmiddelenwaakhond voor het gebruiken van het diabetesmedicijn Ozempic. ,,Ik wil benadrukken dat Ozempic hiervoor niet is goedgekeurd en het is zeer onverstandig dit medicijn te gebruiken zonder toezicht van een arts”, zegt voorzitter Ton de Boer.