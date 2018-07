Noodtoestand in Turkije na twee jaar beëindigd

Boris Johnson: Mays Brexit is miserabel

18 juli Het is nog niet te laat om de Brexit te redden. Dat was de boodschap van Boris Johnson in de speech die hij vanmiddag hield in het Britse Lagerhuis om zijn vertrek als minister van Buitenlandse Zaken toe te lichten. Hij noemde de brexitplannen van Theresa May 'een miserabel niemandsland'.