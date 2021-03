Noodlanding Air France-toestel door lastige passagier: viel crewlid aan en sloeg op deur cockpit

Fitnessgoe­roe (46) van BN'ers opgepakt voor illegale prostitu­tie: 'Dit slaat in als een bom'

2 maart De Nederlandse fitnessgoeroe en zangeres Margretha van de L. (46) is vrijdag in de Belgische plaats Schilde bij Antwerpen opgepakt op verdenking van illegale prostitutie en uitbuiting. Van de L. zou samen met haar partner Johan een groot escortbureau met tientallen sekswerkers runnen in het plaatsje Retie, net over de grens bij Eindhoven. Volkszanger Roland Verstappen, die recent een nummer met Van de L. opnam, is met stomheid geslagen. ,,Ik heb Margretha leren kennen als een ontzettend lieve vrouw met een groot hart”, zegt hij tegen deze site.