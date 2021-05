Nóg tien personen bewaakt voor voortvluchtige Belgische militair Conings

Er wordt met man en macht naar Conings gezocht, tot dusver echter zonder succes. Zaterdagavond doorzochten politieagenten en militairen de Lanklaarderbossen in de Belgische provincie Limburg en ook zaterdagnacht en zondagavond werd nog naar Conings gezocht. Dat gebeurde in het gehucht Stalken in de gemeente Zutendaal.



Ook deze zoekacties hadden geen resultaat. ,,Hij werd niet aangetroffen”, is het enige wat het federaal parket daarover kwijt wilde. Belgische autoriteiten denken dat de korporaal in staat is tot moord. Volgens minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden is de dreiging niet volledig verdwenen.