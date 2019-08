Nog meer bewoners geëvacueerd om dreigende dambreuk Engeland

Video Drie strandgan­gers verplet­terd door vallende rotsen aan kust Californië

3 augustus Drie strandgangers zijn om het leven gekomen bij een heftig ongeluk op een strand in de Amerikaanse staat Californië. Twee mensen die zwaargewond raakten toen een deel van een rotswand langs het strand instortte, zijn in het ziekenhuis overleden, melden lokale autoriteiten. Een vrouw die op het strand werd geraakt door een vallend stuk steen was op slag dood.