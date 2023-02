Nog maar twee of drie stuks groente per persoon, want in Groot-Brittannië zijn grote tekorten

In de Tesco-supermarkt in de Noord-Londense wijk Islington ligt de groente- en fruitafdeling erbij als een maanlandschap. Komkommers, kroppen sla, paprika’s en tomaten zijn al dagen niet meer verkrijgbaar. De crisis in Islington staat niet op zichzelf. Overal in het Verenigd Koninkrijk kampen grootgrutters met tekorten aan import afkomstig uit Zuid-Europa en Marokko.

Maximaal twee of drie stuks

De nood is zo hoog dat de directies van giganten Sainsbury’s, Aldi, Morrisons en Tesco hebben besloten rantsoenen in te stellen. Niemand krijgt meer dan twee à drie stuks van de nauwelijks voorradige producten mee. Dit komt door ‘weerbarstige weersomstandigheden’, vermelden geplastificeerde notities op de schappen. Voor een deel klopt dat, maar de problemen liggen dieper.

In deze periode importeert het Verenigd Koninkrijk 90 procent van de sla. Voor tomaten ligt dat percentage nog hoger. De Spaanse oogst ging door een combinatie van een hittegolf en extreme kou in de winter de mist in. Door overstromingen in Marokko en stormen op de Middellandse Zee kon niet worden geleund op Noord-Afrika. Het leidde tot een bizarre uitspraak van minister Thérèse Coffey van Landbouw. De Britten moeten volgens haar niet zeuren, maar de koolraap gaan omarmen.

Coffey stelde, enigszins onhandig, dat het Verenigd Koninkrijk in lijn met de idealen van de brexit voor zichzelf moest kunnen zorgen om dergelijke situaties te voorkomen. De opmerking deed denken aan de schraalte tijdens WOII, toen de koolraap in vrijwel elke maaltijd voorkwam. Ze leidde tot leedvermaak bij Spanjaarden, die foto’s van volle schappen op sociale media postten. Voelden de Britten de gevolgen van hun eigen falen?

‘Verstoord door de brexit’

Justin King, voormalig directeur van Sainsbury’s, wijst de uittreding uit de EU als oorzaak aan. Op BBC Radio 4 gaf hij aan dat de voedingsindustrie ‘aanzienlijk is verstoord door de brexit’. Door zich los te koppelen van de Europese agrarische markt, kan het VK bij tegenwind minder makkelijk leunen op deze infrastructuur.

,,Als Spaanse bedrijven nu worden benaderd, kiezen ze er dan voor om aan de Britten te leveren of aan landen binnen de EU waarnaar exporteren eenvoudiger is en niet allerlei papierwerk moet worden afgehandeld?” stelde Pekka Pesonen, secretaris-generaal van Copa-Cogeca, de Europese evenknie van NFU, tegenover de Financial Times. Pesonen raakte daarmee een gevoelige snaar. De brexit heeft rechtstreeks geen invloed op de lege schappen in Noord-Londen en de rest van het land, maar indirect ondervinden de Britten de pijn van een nieuwe realiteit. De Britten sluiten bij schaarste achteraan in de rij. Of moeten de hoofdprijs betalen.

