Nog eens 3500 mensen geëvacueerd om bosbranden Frankrijk, vuur draait steeds mee met de wind

Zaterdag werden ten westen van een brandhaard twee dorpen geëvacueerd. Maar de windrichting verandert vaak en sinds afgelopen nacht komt de wind uit het westen, waardoor de brand naar het oosten oprukt. De drie gemeenten liggen ten oosten van de natuurbrand.

,,De evacuaties moeten telkens worden aangepast aan de wind”, aldus een brandbestrijder. De brand heeft al 100 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer ziet vooral door de wind en de hoge temperaturen tussen de 40 en 45 graden nog geen kans het vuur de baas te worden.

In Gironde woeden twee grote bosbranden, die bij Landiras en westelijker aan de kust bij Arcachon. Meer dan 14.000 hectare bos is in vlammen opgegaan, Er zijn al 16.000 mensen geëvacueerd, onder wie 6000 kampeerders aan het strand. Circa 1700 brandbestrijders gesteund door negen blusvliegtuigen proberen de brand onder controle te krijgen.

Iets koeler

De komende dagen daalt de temperatuur iets in het zuidwesten van Frankrijk. Waar het vandaag 38 graden is, voorzien weerkundigen van Méteo France dat het morgen slechts 28 graden Celsius wordt. Het is echter de vraag of het bestrijden van de branden daardoor gemakkelijker gaat. Morgenavond is er echter kans op onweer, wat juist kan zorgen voor meer bosbranden. En in de dagen daarna klimt de temperatuur weer op tot rond de 30 graden.

Spanje

De Spaanse autoriteiten meldden gisteren ongeveer twintig bosbranden in meerdere delen van het land, van het zuiden tot aan Galicië in het uiterste noordwesten. Een brand in het Mijas-gebergte, nabij de zuidelijke kustplaats Malaga, heeft tot dusver ongeveer 2000 hectare land verwoest. De brand dwong iets meer dan 3000 mensen hun woningen te verlaten, maar ongeveer 2000 van hen zijn intussen teruggekeerd.

In het noordwesten van Spanje, het dorp Alixo, is grote schade aan zeker zes huizen. Meer dan 2400 hectare grond is hier afgebrand. In totaal zijn in deze regio zeven dorpen ontruimd.

In Spanje loopt het kwik op tot boven de 40 graden. In het land zijn inmiddels twee doden door de bosbranden te betreuren. Zondag kwam een brandweerman om het leven bij het blussen in Zamora, in het noordwesten. Vandaag werd in hetzelfde berggebied het lichaam gevonden van een 69-jarige schaapsherder.

Koeler in Portugal

In delen van Portugal woedden afgelopen week ook veel bosbranden. Het weer is daar inmiddels iets omgeslagen en koelere lucht, dik onder de 30 graden, zorgt ervoor dat het blussen van de branden een stukje makkelijker gaat. Nog altijd zijn in het noorden van het land zo'n 600 brandweermensen in de weer.

In het Franse departement Gironde is al meer dan 1400 hectare bos in de as gelegd door bosbranden: