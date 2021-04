Nog 15 opvarenden Indonesische vissersboot vermist, twee lichamen geborgen

Jihadisten doden vier VN-militairen in Mali

3 april Vier militaire vredeshandhavers van de Verenigde Naties zijn vrijdag gedood en negentien gewond geraakt na een aanval van vermoedelijk jihadisten op het kamp in Aguelhok, in het noorden van Mali. Dat meldt de Verenigde Naties-missie MINUSMA in het Afrikaanse land.