Nobelprijswinnares Malala afgestudeerd aan universiteit Oxford: ‘Nu Netflix en slapen’

Malala Yousafzai kreeg bekendheid toen zij in Pakistan campagne voerde voor het recht van meisjes om naar school te gaan. Om die reden werd ze in 2012 op 15-jarige leeftijd door een Taliban-aanhanger door het hoofd geschoten. De extremisten moeten niets weten van onderwijs aan meisjes. Omdat zij er als tiener al campagne voor voerde en aan de Britse tv-zender kritische bijdragen leverde over het zware leven onder de Taliban, werd ze in haar schoolbus overvallen door twee fundamentalisten. Een van hen riep ‘wie is Malala?’ waarop hij op haar schoot. Twee andere meisjes raakten ook ernstig gewond.



Malala was er ernstig aan toe. De kogel raakte haar hersenen en sloeg vast in haar nek. Na een spoedbehandeling in een hospitaal van het leger werd zij naar Birmingham in Groot-Brittannië gevlogen voor verdere intensieve behandeling waarbij ook haar beschadigde schedel werd hersteld. Ze bleef in het voor haar veilige land wonen.