Nikkie de Jager vraagt op VN-top aandacht voor rechten van lhbti’ers

VN-ambassadeur

Nikkie de Jager zal met onder meer de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken in een studio in het VN-gebouw in New York haar verhaal doen. Activisten uit de hele wereld bellen in om hun ervaringen te delen. De Jager zou de bijeenkomst oorspronkelijk samen met Sigrid Kaag bijwonen, maar nu Kaag is afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken handelt vervangend minister Tom de Bruijn de VN-top virtueel vanuit Nederland af.

Nikkie de Jager is sinds vorig jaar ambassadeur van de Verenigde Naties in Nederland. Sinds ze met de wereld deelde dat ze transgender is, zet ze zich in voor de rechten van seksuele minderheden. Vorige week schitterde ze in New York al bij het Met Gala, wat geldt als het hoogtepunt van het jaar voor Amerikaanse beroemdheden. De zeegroene jurk die ze daar droeg was een hommage aan Marsha P. Johnson, een New Yorkse transactivist die veel betekend heeft voor de lhbti-gemeenschap in de VS.