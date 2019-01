Nike onder vuur na klacht moslima dat ‘logo Allah beledigt’

Nike heeft in een statement gereageerd op de controverse. Het bedrijf laat weten dat er sprake is van een gestyled kenmerk van de Air Max en weerlegt de beschuldiging dat het schoenenmerk bewust moslims had willen beledigen. Eerder vandaag berichtten diverse Nederlandse media dat Nike de schoen had teruggetrokken, maar dat is niet het geval. De schoen is in de webshop nog steeds te bestellen. Ook de klantenservice van Nike NL bevestigt dat de schoen nog steeds leverbaar is. ,,Wij hebben geen bericht van Nike gehad dat de schoen wordt teruggetrokken.”