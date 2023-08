Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram laat 49 vrouwen vrij na betalen 1.200 euro losgeld

De vrouwen waren ontvoerd uit hun boerderijen in een dorp in de buurt van Maiduguri, de hoofdstad van Borno.

De terreurorganisatie Boko Haram vermoordt en ontvoert boeren in de overwegend agrarische regio, aldus de bewoners, waardoor boerendorpen zijn ontwricht. Dat zou kunnen leiden tot een stijging van de voedselprijzen in een land dat al kampt met een flinke inflatie

Eerdere ontvoeringen

De islamitische strijdgroep Boko Haram was de laatste jaren verantwoordelijk voor een serie ontvoeringen die internationaal grote aandacht trokken. Ook andere gewapende groepen en bendes ontvoerden recent leerlingen in de hoop flinke sommen losgeld voor ze te krijgen.

In 2014 leidde de eerste grote ontvoeringsactie van Boko Haram wereldwijd tot verontwaardiging. Op 14 april van dat jaar werden 276 meisjes, van 12 tot 17 jaar oud, ontvoerd in een school in het nabijgelegen Chibok in Borno. Bijna zestig van hen slaagden er meteen in te ontsnappen door van de trucks te springen waarop ze werden vervoerd. Anderen werden later bevrijd door het Nigeriaanse leger, maar nog steeds zijn er ruim honderd meisjes vermist.