Nieuwe zoekactie naar vermiste Nederlander Kamphuis

Lokbrief nekt postbode die 6000 kaarten vol cash en cheques stal

14:36 Een postbode in het Amerikaanse plaatsje Wauwatosa heeft de afgelopen jaren ruim 6000 kaarten gestolen waar geld of cheques bij zaten. In sommige gevallen stal ze alleen het geld en plakte ze de enveloppen weer dicht. De vrouw bekende afgelopen week schuld.