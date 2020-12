Nieuwe wet in Frankrijk: moskeeën moeten boekje opendoen

video Kerk met histori­sche Liberty Bell in New York door brand volledig verwoest

6 december Een historische kerk in New York die de Liberty Bell herbergt is zaterdag verwoest door een brand. Het gebouw, dat dateert uit 1892, is de thuisbasis van een congregatie die al bestaat sinds Nederlanders er begin 17e eeuw een nederzetting onder de naam Nieuw-Amsterdam stichtten.