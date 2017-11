Nieuwe vrouw van ex helpt doodzieke moeder aan geld voor kankertherapie

Sinds de start van de behandelingen in juli is de grootste tumor in haar buik verkleind. Ook de gezwellen op haar lever en ruggengraat zijn drastisch verminderd, aldus de moeder uit Great Boughton. Een kleinere tumor in haar longen zou compleet verdwenen zijn.



Voor Claire was het een heel logische stap om de ex van haar partner te helpen. ,,Joe en Jake zijn mijn stiefzonen en Nicola is weliswaar de ex van mijn man maar een geweldige moeder. Het belang van haar kinderen zet ze altijd voor dat van zichzelf, ook tijdens alle behandelingen'', aldus Claire. ,,Bovendien zijn Joe en Jake fantastische broers voor hun kleine zusje, mijn driejarige dochter.''



,,Het was gewoon geen optie om niet te helpen. De jongens hebben hun moeder nodig en zij verdient de kans om hen te zien opgroeien tot volwassenen met een eigen gezinnetje.''