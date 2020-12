Nieuwe variant coronavirus grijpt snel om zich heen: nu al dominant in Londen

De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, is in korte tijd de meest voorkomende variant geworden in Londen en het oosten van Engeland. Het Britse statistiekbureau ONS heeft becijferd dat de nieuwe mutatie op 9 december al goed was voor 62 procent van alle nieuwe coronabesmettingen in de Britse hoofdstad. In Oost-Engeland ging het op die datum om 59 procent van alle gevallen die aan het licht kwamen.

De cijfers maken duidelijk hoe snel de gemuteerde versie van het virus om zich heen grijpt. Op 18 november maakte deze coronavariant, die in september voor het eerst opdook in Engeland, nog maar 28 procent van de geconstateerde gevallen in Londen uit.

Mutaties van een virus komen vaker voor. Vaak zijn ze niet direct problematisch, vandaar dat niet direct is ingegrepen toen de variant werd aangetroffen in laboratoria. Ook in Nederland is de gemuteerde versie eerder deze maand aangetroffen, zo maakte het kabinet afgelopen nacht bekend. Om verspreiding tegen te gaan, zijn alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk voorlopig verboden.

De Britse regering heeft voor een groot gebied, inclusief heel Londen, een zeer strenge lockdown afgekondigd die de kerstplannen van miljoenen mensen onmogelijk maakt. Ook voor de rest van het land zijn regels aangescherpt.

Besmettelijk

De grootste zorg over de nieuwe coronavariant is de mate van besmettelijkheid. Hoewel nader onderzoek nog nodig is, blijkt uit de eerste analyses dat deze versie tot 70 procent besmettelijker zou kunnen zijn dan de eerdere versies. Premier Boris Johnson zei dat hierover nog wel “’aanzienlijke onzekerheid’ bestaat. Een speciale wetenschappelijke adviesgroep van de Britse overheid vreest dat het zogeheten reproductiegetal met 0,4 kan toenemen door de nieuwe stam. Dat staat nu op 1,2, wat betekent dat iedere 10 mensen die zijn besmet het virus doorgeven aan 12 anderen.

De gemuteerde variant heeft de code VUI-202012/01 gekregen en verschilt op meerdere onderdelen genetisch van de eerdere varianten. Wetenschappers die zich met het probleem hebben beziggehouden denken vooralsnog niet dat de nieuwe versie gevaarlijker is. Ook zijn er geen tekenen die erop duiden dat de nieuwe vaccins minder werkzaam zouden zijn, zei wetenschappelijk adviseur Patrick Vallence.

‘Er zullen meer varianten opduiken’

De Nederlandse arts en microbioloog Marc Bonten zegt dat de komende tijd meer varianten van het coronavirus zullen opduiken die we in de gaten moeten houden. Dat zei hij in WNL op Zondag op NPO 1. De variant is ook volgens Bonten ‘besmettelijker, maar niet dodelijker'. Ook zouden mensen er sneller ziek van worden. Hij is verrast, niet zozeer dat het nieuwe virus is aangetroffen, dat was een kwestie van tijd, maar dat de zorgautoriteiten in Groot-Brittannië er zo stellig over zijn. ,,En heus, daar zijn uitstekende epidemiologen.”

,,Deze mutant is al langer bekend, maar de verspreiding ging de laatste twee weken wel erg snel”, zei de microbioloog.