Nieuwe premier Liz Truss leeft nu bij de dag en kan met kerst al motie van wantrouwen verwachten

Ernstig, beslist en enigszins gehaast probeerde Liz Truss tijdens haar eerste speech als premier van het Verenigd Koninkrijk over te komen als een serieuze opvolger van Boris Johnson. Ze beloofde in haar eerste week meteen de energiecrisis aan te pakken, belastingen te gaan verlagen en de lange wachttijden in de zorg terug te brengen. ,,Samen kunnen we deze storm uitzingen”, stelde ze voor Downing Street 10.

Critici wezen onmiddellijk op haar weinig energieke toon, maar Truss moet gezien de vrij uitzonderlijke omstandigheden enig krediet krijgen. Hevige regenval dreigde haar optreden in het honderd te sturen. De neerslag was zodanig dat wachtende kabinetsleden zich naar binnen spoedden om hun pak droog te houden. Net toen haar escorte Parliament Square opdraaide, stopte de hoosbui abrupt. Maar de lucht bleef onheilspellend.

Flitsbezoek aan de Queen

Truss landde rond 16.00 uur Britse tijd met een privéjet op de militaire luchthaven RAF Northolt. De vlucht volgde op een flitsbezoek aan koningin Elizabeth in Balmoral Castle in Schotland. De 96-jarige monarch vroeg haar op die plek een kabinet te vormen, waarmee Truss officieel de vijftiende premier tijdens haar regeerperiode werd. Eerder op de dag accepteerde Elizabeth het ontslag van Boris Johnson.

De broze gezondheid van de koningin stond een audiëntie in Buckingham Palace niet toe. Het protocol werd om deze reden aangepast om haar tegemoet te komen. Hoewel de inhoud van het gesprek in de ‘drawing room’ van Balmoral Castle geheim blijft, laat het advies van de koningin aan Truss zich raden. De nieuwe premier heeft alle geluk van de wereld nodig om de mammoetklus te laten slagen.

Volledig scherm De nieuwe Britse premier Liz Truss voor de deur van haar ambtswoning op Downing Street 10 in Londen. © Getty Images / Leon Neal

Energieprijzen bevriezen

Truss wil als eerste de gas- en elektriciteitsprijzen bevriezen door ongeveer 110 miljard euro vrij te maken. Dit radicale plan, vergelijkbaar met de financiële steunpakketten tijdens de coronacrisis, moet miljoenen Britten door de winter helpen, scholen openhouden en kleine ondernemingen van de ondergang redden. Gelijktijdig wil ze de belastingen verlagen om ‘het land aan het werk te krijgen’.

Vooraanstaande economen twijfelen aan haar mooie woorden. Beide plannen duwen het VK volgens hen in een recessie. De inflatie, nu al boven de 10 procent, kan verdubbelen. En van eenheid binnen de Conservatieve Partij is na een felle campagne geen sprake. Johnson blijft intern en extern populair. Dat BoJo in zijn afscheidsspeech zinspeelde op een nieuwe gooi naar het hoogste ambt, maakt Truss meteen kwetsbaar.

Motie van wantrouwen met kerst

Vijanden van Truss lieten dinsdagochtend doorschemeren dat een motie van wantrouwen rond kerstmis in hun ogen een waarschijnlijk scenario is. Truss moet niet alleen de kiezer overtuigen van haar kwaliteiten, maar ook menig parlementariër. Op de achtergrond gelooft oppositiepartij Labour, loerend naar de peilingen, in de kansen om de Conservatieve Partij te verslaan bij de volgende verkiezingen.

De 47-jarige Truss wacht nog veel meer valkuilen. Na zich aanvankelijk te hebben ingezet om het VK in de Europese Unie te houden, geldt ze nu als een aartsvoorstander van de brexit. Als minister van Buitenlandse Zaken merkte Brussel dat ze veel feller en onbuigzamer is dan Johnson. Met het oog op de explosieve situatie in Noord-Ierland kan dit diplomatieke problemen opleveren.

Noord-Ierse Protocol

Truss neigt ernaar om het zogenaamde Noord-Ierse Protocol eenzijdig te veranderen. Daarmee komt de zorgvuldig gekozen oplossing om het Goede Vrijdagakkoord te respecteren in gevaar. De Britten interesseert dit momenteel weinig. Om te overleven moet ze zo snel mogelijk de energiekosten terugdringen. Als die horde genomen is, kan ze de rest van haar politieke visie handen en voeten geven.

Haar taak, net als die van Theresa May in 2016, begint met tegenwind. Slechts 170.000 leden van de Conservatieve Partij kozen beide vrouwen om een aftredende premier op te volgen. Alleen tussentijdse verkiezingen kunnen haar een écht mandaat geven. Gezien de wankele staat van haar partij is dat nu geen optie. Truss leeft bij de dag. Dat de regen ophield voor haar toespraak, redde in die zin haar eerste 24 uur. Een kleine opsteker in ‘wereldwijde tegenwind’, zoals ze het huidige klimaat schetste.

