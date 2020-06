Nieuwe omstreden Hongkongse wet maakt beledigen Chinees volkslied strafbaar

video / update Duitser nieuwe verdachte in verdwij­nings­zaak Madeleine McCann: ‘We gaan ervan uit dat ze dood is’

14:04 Er is een nieuwe verdachte in de vermissingszaak van Madeleine McCann, het Britse meisje dat in 2007 verdween uit een appartement in Portugal. Het gaat om een 43-jarige Duitser, die voor een verkrachting van een Amerikaanse vrouw in Portugal een celstraf uitzit in Duitsland. ,,We gaan er vanuit dat ze dood is”, zei de Duitse aanklager vanmiddag in een persconferentie.