Nieuwe ebola-gevallen in Congo

Video 91-jarige man op spoor geduwd, dader opgepakt en veroor­deeld

16:50 De Britse politie heeft schokkende beelden vrijgegeven van een incident in de Londense metro eerder dit jaar. Daarop is te zien hoe Robert Malpas (91), de ex-baas van Eurotunnel, hardhandig van het perron geduwd wordt en op het spoor valt. De dader werd snel opgepakt en is gisteren schuldig bevonden aan dubbele moordpoging, meldt The Telegraph.