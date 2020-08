Nieuwe brug Genua in recordtijd uit de grond gestampt na brugdrama

Spaanse politie zoekt voor coronatest gevluchte Belg met zieke vrouw

14:17 De Spaanse politie is al twee dagen op zoek naar een Belgisch echtpaar waarvan de vrouwelijke helft mogelijk is besmet met het coronavirus. De twee zouden in een ziekenhuis in het uiterste noordwesten van het land worden getest maar zijn met de noorderzon verdwenen, melden Spaanse media.