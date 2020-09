Nieuwe Belgische regering neemt laatste horden naar bordes

VIDEO Canada in shock: verpleeg­sters maken stervende moeder die zichzelf filmt belache­lijk

30 september In Canada is grote verontwaardiging ontstaan over de dood van een 37-jarige patiënte die in de laatste fase van haar leven werd uitgelachen en beledigd door ziekenhuispersoneel. De premier van Quebec, Francois Legault, is woest en bestempelt de opmerkingen van de verpleegsters als ‘onaanvaardbaar en racistisch’. Eén van hen is inmiddels ontslagen.