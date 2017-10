Nieuwe beelden van vechtpartij PKK'ers en Turkse bewoners Antwerpen opgedoken

De PKK-aanhangers waren met de bus onderweg naar Antwerpen in het kader van de ‘Free Öcalan’-campagne. Ze eisten zo de vrijlating van hun leider Abdullah Öcalan, die al sinds 1999 gevangen wordt gehouden door de Turkse overheid.



De bus week echter van de route af en reed de Brederodestraat in Antwerpen in. De inzittenden provoceerden de Turkse inwoners van de buurt. De twee groepen daagden elkaar uit en het kwam tot een massale vechtpartij. Acht personen raakten gisteren gewond, van wie er drie in het ziekenhuis werden verzorgd. Onder de gewonden was ook een politieman.