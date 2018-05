'Nieuwe aanslag in Indonesië, opnieuw door gezin'

Nieuwe 300 meter lange breuk in aardkorst Hawaï; lava stroomt naar buiten

2:32 Op Hawaï is een nieuwe breuk ontstaan in het aardoppervlak nabij de vulkaan Kilauea, die nu al twee weken lava en as de lucht in spuwt. De nieuwe breuk, de zeventiende al, is maar liefst 300 meter lang.