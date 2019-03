Nieuw-Zeelanders leven massaal mee met moslims: ‘liefde wint van haat’

Brenton Harrison Tarrant (28) wordt geboeid en onder strenge beveiliging de zaal binnen geleid, gekleed in witte gevangeniskleding. Zwijgend staat hij voor de rechter, die hem de beschuldiging voorleest. Hij wordt aangeklaagd voor de moord op één man, wiens identiteit geheim wordt gehouden uit mededogen met zijn familie. Het is ‘zeer waarschijnlijk’, zegt de rechter, dat er nog meer aanklachten zullen volgen. Tarrant toont geen enkele emotie bij de woorden van de rechter. Wel lijkt hij een handgebaar te maken, een OK-teken, dat soms wordt geassocieerd met blanke nationalisten.

‘Vriendelijkheid en medeleven’

De slachting tijdens het vrijdaggebed in de stad Christchurch, waarbij zeker 49 doden vielen in twee moskeeën, wordt door premier Jacinda Ardern ‘een van Nieuw-Zeelands donkerste dagen’ genoemd. Volgens haar heeft de schutter, een Australiër, juist Nieuw-Zeeland uitgekozen, ‘omdat wij staan voor diversiteit, vriendelijkheid en medeleven’.

Volledig scherm Veel mensen hebben bloemen gelegd bij een van de moskeeën in Christchurch. © AP

Haar landgenoten lijken die woorden gestand te willen doen. Sommigen bieden hun islamitische buren vervoer aan naar de supermarkt of willen met ze meelopen als die zich onveilig voelen op straat. Op online forums wordt gediscussieerd over islamitische voedingsregels door mensen die willen koken voor de slachtoffers en hun familie.

‘Liefde wint het altijd van haat. Al het goede voor onze moslimbroeders’, staat er op een handgeschreven kaartje aan een muur van bloemen in Christchurch. Tegelijkertijd wordt moslims geadviseerd weg te blijven van moskeeën. Het dreigingsalarm blijft een dag na de bloedigste schietpartij in de moderne geschiedenis van het land nog altijd op het één na hoogste niveau.

‘Leven ze nog?’

Volgens premier Ardern liggen er nog steeds 39 overlevenden in het ziekenhuis. Elf mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Er komt nog maar mondjesmaat nieuws naar buiten. Veel families weten nog steeds niet of hun geliefden onder de dodelijke slachtoffers zijn. Buiten een van de twee moskeeën probeert Ash Mohammed (32) door de politie-afzetting te breken om uit te vinden wat er met zijn vader en twee broers is gebeurd. Hij heeft ze gebeld, maar krijgt ze niet meer te pakken. Hij wordt tegengehouden door een agent. ,,We willen alleen maar weten of ze nog leven”, zegt hij.

Ook Asif Shaikh (44) staat te wachten. Hij zegt dat hij een van de honderd mensen in de al-Noor moskee was toen de schutter binnen kwam. Volgens hem heeft hij het overleefd door zich dood te houden. Nu wil hij weten wat er gebeurd is met zijn vrienden die bij hem waren. ,,Ik heb al 36 uur niks van ze gehoord.”

Vlakbij huilt Akhtar Khokhur (58) in de armen van een vriend, terwijl ze een mobieltje omhoog houdt met daarop een foto van haar man. ,,Ik weet nog steeds niet waar hij is.” Zij en haar echtgenoot Mehaboobhai (65) waren naar Nieuw-Zeeland gereisd om hun zoon te bezoeken, die ze al acht jaar niet gezien hadden.

Verbijsterd

De schutter had voor zijn daad een manifest van 74 pagina’s gepubliceerd op sociale media. Daarin zegt hij dat hij wraak wil nemen op terroristische aanvallen in Europa die gepleegd zijn door moslims. Zijn aanval, door hem gefilmd, was even live te volgen op internet. Facebook, Twitter en Google probeerden de beelden zo snel mogelijk uit de lucht te halen, maar uren na het bloedbad was het filmpje nog steeds te zien op sociale media.

Volledig scherm Ook elders op de wereld, zoals in Pakistan, wordt meegeleefd met de slachtoffers in Christchurch. © EPA

Gisteren zijn er twee andere gewapende verdachten opgepakt. De politie onderzoekt nu of ze een rol hebben gespeeld in de aanval die Nieuw-Zeeland verbijsterd achterlaat (er gebeurt hier zo weinig dat de meeste agenten niet eens een wapen dragen). De familie van Brenton Tarrant in de Australische stad Grafton helpt de politie met haar onderzoek. Die bevestigt dat Tarrant betrokken is bij beide schietpartijen, maar durft nog niet te zeggen of hij de enige schutter is. Er is vanochtend nog een andere man aangeklaagd wegens het oproepen tot haat tegen een ras of een etniciteit. Het is niet duidelijk of dit verband houdt met de aanslagen op de twee moskeeën.