Nieuw-Zeeland opent vervroegd grenzen voor toeristen

,,We zijn klaar om veilig aan een nieuw hoofdstuk te beginnen”, verklaarde Ardern. ,,Het sluiten van onze grenzen was een van de eerste maatregelen die we twee jaar geleden namen om Covid-19 te stoppen. Het heeft gedaan wat het moest doen. Maar nu we in hoge mate gevaccineerd zijn en volgens de voorspellingen de omikronpiek achter ons hebben gelaten, is het veilig om (ons land) open te stellen.”