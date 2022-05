Nieuw-Zeeland heropent voor toeristen

‘Oorlogs­dol­fij­nen' beschermen de marineba­sis voor Poetin en dat is niet de eerste keer

Rusland zet dolfijnen in om de belangrijke marinebasis van Sebastopol aan de Zwarte Zee te beschermen. Dat melden Amerikaanse analisten op basis van satellietbeelden van het bedrijf Maxar Technologies. De inzet van zo'n ‘oorlogsflipper’ is niet nieuw, vooral Amerikanen en Russen trainen dolfijnen voor militaire doeleinden. ,,Het is net een speurhond van de politie, maar dan onder water.’’

28 april