Nieuw sanctiepakket tegen Rusland: prijsplafond voor olie, importverbod op staalproducten

oorlog oekraïne LIVE | Poetin promoveert ‘bloedhond’ Kadirov tot generaal, doden bij aanval op Zaporizja

Leider Ramzan Kadirov van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, is woensdag naar eigen zeggen gepromoveerd tot kolonel-generaal in het Russische leger. ‘Vladimir Vladimirovitsj (de officiële voornamen van Poetin) informeerde en feliciteerde me persoonlijk’, schreef hij op Telegram. De gevreesde dictator riep zaterdag na de Russische nederlaag in Liman in de Donetsk-regio op tot de inzet van ‘kernwapens met lage explosieve kracht’. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

8:09