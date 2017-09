Nieuw record: Irma raast al 40 uur met 300 kilometer per uur

Orkaan Haiyan wist in 2013 24 uur lang windsnelheden van minstens 300 kilometer per uur te bereiken. ,,Dat was het oude record,'' zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Vanaf het moment dat we dit goed meten kunnen, dat is sinds 1966. Maar Irma zit nu al 40 uur aan een stuk op minstens 300 kilometer per uur. Haiyan kon destijds niet verder want ze kwam aan land. Maar de route van Irma is steeds over zee. Orkanen komen vaak veel eerder bij land en dan is het 'feest' afgelopen.''