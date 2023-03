Nieuw moai-beeld ontdekt in opgedroogde lagune op Paaseiland

4 arrestaties In stukken gesneden topmodel (28) schokt Hongkong, schoonfami­lie aangehou­den

Hongkong is volledig in de ban van de gruwelijke moord op de 28-jarige Abby Choi, een van de bekendste modellen van de stad. Delen en botten van het lichaam van de influencer werden vrijdag gevonden in een koelkast van een appartement, melden onder meer persbureaus AP en AFP. Haar ex, voormalige schoonvader en schoonbroer zijn opgepakt op verdenking van moord.