Nieuw immigratieplan Trump al meteen onder vuur

Volgens Trump functioneert het huidige immigratiesysteem slecht en zijn er te veel problemen. Zo worden volgens hem mensen die familie hebben in de VS voorgetrokken en worden er te veel ,,frivole’’ asielaanvragen goedgekeurd.

In Trumps nieuwe systeem krijgen mensen met onder meer hogere studies baan-aanbiedingen in de VS voorrang op basis van een puntenstelsel. ,,We willen dat immigranten hiernaartoe komen. We koesteren de open deur. Maar we maken heel duidelijk welk niveau we vragen’’, zei Trump in een speech in de Rozentuin van het Witte Huis.

Breuk

De nieuwe immigratiepolitiek zou een breuk zijn met het verleden. Nu worden verblijfsvergunningen, de zogenoemde green cards, vooral toegewezen aan familieleden van Amerikaanse ingezetenen. Houders van een green card mogen hun leven lang in de VS blijven en kunnen in vijf jaar Amerikaans staatsburger worden.

De VS delen jaarlijks 1,1 miljoen green cards uit. Twee van de drie gelukkigen hebben familie in de VS en 21 procent krijgt de vergunning dankzij een lukrake loterij, aldus Trump.

,,Willekeurige selectie is tegengesteld aan de Amerikaanse waarden en sluit veel gekwalificeerde potentiële immigranten die veel kunnen bijdragen uit’’, aldus Trump. ,,Terwijl talloze landen, zoals Canada, een duidelijk pad hebben voor toptalent, heeft Amerika dat niet.’’

,,Onder de zinloze regels van het huidige systeem, kunnen we geen voorrang geven aan een dokter, een onderzoeker, een student die als beste is afgestudeerd aan een van de beste scholen in de wereld, aan niemand. We discrimineren genieën, we discrimineren genialiteit. Dat zullen we niet meer doen als we dit (het voorstel, red.) erdoor krijgen. Dan kunnen we kijken naar iemands verdienste.’’ Ook leeftijd en beheersing van de Engelse taal zouden in de nieuwe plannen een bepalende factor worden.

In het huidige systeem is slecht 12 procent van de legale migratie gebaseerd op vaardigheden en verdiensten, zegt Trump. Het doel van zijn voorstel is om dat percentage op te trekken tot zeker 57 procent, wat de VS volgens de president concurrerender zal maken.

Kritiek van Democraten

Het nieuwe immigratievoorstel van Trump kwam hem meteen op kritiek te staan van de Democraten, die nodig zullen zijn om welke wet dan ook door het Congres te krijgen.

,,Zeggen ze dat familie geen verdienste heeft?’’, vroeg de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zich af. ,,Zeggen ze dat de meeste mensen die in de geschiedenis van ons land naar de VS zijn gekomen, geen verdienste hebben omdat ze geen ingenieursdiploma hebben? Natuurlijk willen we het beste binnenhalen voor ons land. Maar ‘verdienste’ is een minachtend woord, het betekent verdienste in de ogen van Donald Trump. Dit plan is dead on arrival (bij aankomst overleden, red.) en in de verste verte niet serieus te nemen.’’

De Democratische senator en presidentskandidaat Kamala Harris noemde Trumps voorstel ,,een kortzichtig plan dat voorbijgaat aan immigrantenfamilies en mensen in een hiërarchie plaatst.’’